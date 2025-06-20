Adanalı Öğrencilere Karne Hediyesi Limon Dondurması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde karne alan öğrencilere öğretmenleri tarafından limon dondurması ikram edildi. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen öğrenciler, doğal limon dondurmasının tadını çıkardı.

- Adanalı öğrencileri serinleten karne hediyesi

ADANA - Sıcaklığı ile bilinen Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencilere karne hediyesi olarak limon dondurması ikram edildi.

Yut genelinde olduğu gibi Adana'da da sıcaklar etkili oluyor. Sıcaklığın her geçen gün artarak etkisini gösterdiği Adana'da öğrencilere karne hediyesi dondurma oldu. Kozan Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri karnelerini aldıktan sonra öğretmenlerinin ikram ettiği limon dondurmasıyla serinledi. Kentte üretilen limon, çilek ve diğer doğal ürünlerle hazırlanan cografi işaret süreci devam eden dondurmalarla öğrenciler serinledi.

Öğrencilerden Onur Efe Keser, karne notlarının iyi olduğunu belirterek, "Güreş için Sivas'a gitmiştik, orası çok serindi. Kozan çok sıcak. Karne hediyesi olarak limon dondurması almak beni çok mutlu etti" dedi.

Bir diğer öğrenci Ecrin Esma ise bu yıl çok çalıştığını ve özellikle matematik dersine ağırlık verdiğini söyledi. Esma, "Karnemi aldığım için çok mutluyum. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Dondurma hediyesi bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Limon dondurmasının hem doğal hem de serinletici bir ürün olduğunu belirten Üretici Neşet Yavuz da, "Kozan, Adana'nın en sıcak ilçelerinden biri. Öğretmenler güzel bir etkinliğe imza attı. Katkı maddesi içermeyen doğal limon dondurması, öğrenciler için farklı ve sağlıklı bir karne hediyesi oldu"diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.