ADANALI KEBAPÇI YAŞAR AYDIN'DAN UZAYA BORU KEBABI GÖNDERME DENEMESİ

ADANA (DHA) - ADANA'da kebapçı Yaşar Aydın, yaklaşık 30 kişilik grupla hazırlattığı helyum balonuyla uzaya 'boru kebabı' göndermeyi denedi. Kebap yüklü balon, 3 saatlik uçuşun ardından stratosfer tabakasında patlayarak Hatay'da denize düştü.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını '12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü'nde uzaya göndermek için harekete geçti. Girişimci İdris Albayrak ile tanışan Aydın, fikrini paylaştı. Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.

Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştü. Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

'KEBABI DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞTIRACAĞIZ'

İlkleri seven bir insan olduğunu dile getiren Yaşar Aydın, "Ben hep ilkleri seven bir insanım. Daha farklı projelerim olacak. Ben kaburgacı ve kebapçıyım. Projelerim hep kebap üzerine. Şu anda uzayın belirli bir seviyesine çıktık. Belki ileride daha da üste çıkartırız. Bu kebabı dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Adanamız'ı en güzel şekilde tanıtacağız. Biz Adana'ya gönül verdik?? dedi.

Aydın, "Uzayda belirli bir saat durdurduktan sonra uzaylılar kebap acılı olduğu için 'Bize acısız yollar mısınız?? diyerek geri gönderdi. Bir dahaki sefere acısız yollayacağız" diye espri yaptı.

'HEM ADANA HEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Uzun yıllar boyunca arkadaşlarıyla birlikte uzaya ürün göndermek için projeler ürettiğini söyleyen girişimci İdris Albayrak ise "Tasarlamış olduğumuz uzay aracımızla Yaşar Aydın'ın boru kebabını uzaya çıkardık. Tasarımını endüstriyel strafordan yaptık. Bu malzemeyi seçmemizin nedeni ısı yalıtımını iyi olması. Kebabı gönderdiğimiz yer yakın uzay olduğu için -50 ve -70 dereceleri bulabiliyor. Bu straforu gönderirken gramajı ve dayanıklı olmasına çok özen gösterdik. Ben uzay mühendisliği bölümü okumaktayım. Bu proje yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığım bir projeydi. Dünyada boru kebabını ilk kez uzaya biz göndermiş olduk. Bu da hem bizim hem Adana hem de Türkiye için büyük bir onur. Bulduğumuzda kebapları balıklar yiyordu. Yerli ve milli olarak uzaya ilk kebabı biz göndermiş olduk" diye konuştu. (DHA)