ADANALI KEBAPÇI DEPREMZEDELERE ERZAK DAĞITTI

ADANA'da kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, Ramazan Bayramı öncesi binlerce depremzedeye erzak dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 kentte büyük afetin ardından kebap yapan Yaşar Aydın, Hatay'a Adana'da hazırladığı erzakları götürdü. Depremzedelere destek veren Aydın, Ramazan Bayramı öncesi erzak kolilerini dağıttı. Aydın ve ekibi burada çok sayıdaki depremzedeyle de bir araya geldi. Yaşar Aydın, depremzede çocuklara oyuncaklar da dağıttı. Deprem bölgesinde ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydeden Yaşar Aydın, "Buradaki insanlar tekrardan eskisi gibi evlerine geçip işlerinde çalışmaya başlayana kadar yardımlarım devam edecek. Ben kimseden karşılık bekleyerek yardım etmiyorum, bir hayır duası yetiyor. Bütün yardımları kendi cebimden yapıyorum ve bu dağıtımlar inşallah diğer esnaf arkadaşlarımıza da örnek olur. Bu felaketi el birliğiyle atlatacağız. Depremzedelerin mutluluğu her şeyden önemli" dedi.

Depremzede vatandaşlar ise erzak dağıtımları için Yaşar Aydın'a teşekkür etti.