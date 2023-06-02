Adanalı kadın sanayiciler, kadın depremzedelerle bir araya geldi

HATAY - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Kadın Sanayiciler Platformu üyesi kadınlar, Hatay'da depremzede kadınlarla bir araya geldi. Afetzedelerin ihtiyaçlarını dinleyen sanayiciler, 500'ün üzerinde kadın ve çocuğun ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan yardım çantalarını dağıttı.

Platform üyesi kadın sanayiciler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'a geldi. Özellikle depremzede kadınlarla bir araya gelen kadın sanayiciler, Defne ilçesinde çadırları ve hasarlı evlerinin bahçesinde yaşayan kadınları ziyaret etti. Afetzedelerle sohbet edip ihtiyaçlarını dinleyen sanayiciler, kadın ve çocuk ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan yardım çantalarının dağıtımını yaptı. 500'ün üzerindeki çantaların içinde; eşofman takımı, havlu, terlik, çorap, şampuan olmak üzere kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

"Acıları paylaşmak istedik"

Sanayici Ayça Çelik, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde 2016 yılından faaliyet yürüten Kadın Sanayici Platformu olarak Hatay'a geldiklerini ve afetzedelere yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

Büyük depremin herkesi derinden yaraladığına değinen Çelik, "Kaybedilen hayatların telafisi yok ancak, geride kalanlar için hepimize görev düşmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile depremzede kadınlarımızın yanındayız. Aslında bu ziyareti Anneler Günü'nde yapmayı planlıyorduk ancak, ülke gündeminden dolayı erteledik. Millet olarak yardımsever bir toplumuz. Depremden sonra devletimizin imkanlarının yanı sıra bu bölgeye yardımlar geldi. Ancak bizim yardım çantalarımızın bir farkı var, o da kadın duyarlılığı ile hazırlanmış olması. Çünkü biz kadınlar birbirimizin ihtiyaçlarını biliriz. Kadın her yerde kadındır. Çadırda da olsa konteynerde de olsa kadın olmaktan kaynaklı özel ihtiyaçları var. Bu nedenle çantamıza; anneler ve çocukları için çeşitli giyim yardımlarının yanı sıra kadınlarımız için ekmek ve su kadar zorunlu olmasa da ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri dahil ettik. Güzel günlerde kullanmalarını ve ülkemizin bir daha böylesi afetler yaşamamasını temenni ediyoruz" dedi.

"500'ün üzerinde çanta dağıtıldı"

Kadın dayanışması altında her yıl sosyal sorumluluk projesi ile bir araya geldiklerini ifade eden sanayici Yeliz Kulakoğlu Ateş, depremzede kadınların acılarını paylaşmak için Antakya'ya geldiklerini kaydetti.

Zehra Arslanboğan ise hazırladıkları çantaların kadın ve çocuklara yönelik olduğunun altını çizerek, "Burada bir kadına ya da çocuğa dokunabildiysek ne mutlu bize. Onlara destek olmak için geldik. 500'ün üzerinde çanta var" dedi.