Adanada Gümrük Kaçağı Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara, 85 cep telefonu ile 66 sikke ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da gümrük kaçağı 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara, 85 cep telefonu ile 66 sikke ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekiplerin adres ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara, 85 cep telefonu ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)