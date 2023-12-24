Adanada evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

ADANA'da evinde 12 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilen Sezer İ., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Sezer İ.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada televizyon ünitesinde ve bahçedeki poşetlerin içinde 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 11 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Sezer İ.'nin fuhşa teşvik, taciz, hırsızlık, yankesicilik ve kasten yaralama suçlarından 6 kaydı olduğu belirtildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Sezer İ., adliyeye sevk edildi. (DHA)