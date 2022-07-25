Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi - Haberler

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Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
Adana'ya orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 12 arazöz görevlendirildi

Orman Genel Müdürlüğünce, olası orman yangınlarında kullanılmak üzere Adana'ya 12 arazöz daha tahsis edildi.

Orman Genel Müdürlüğünce, olası orman yangınlarında kullanılmak üzere Adana'ya 12 arazöz daha tahsis edildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya, Tokat ve Samsun'dan gönderilen araçlar kente ulaştı.

Arazözler, ilçelerdeki ve Osmaniye'deki orman işletme müdürlükleri bünyesinde görev alacak.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, kentin orman yangınları açısından 1. derece riskli bölge olduğunu belirtti.

Doğayı koruma mücadelesine devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Orman yangınlarıyla mücadele gücümüz gelen ekiplerimizle daha da artmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teşekkür etti.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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