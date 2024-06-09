Adana ve Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.