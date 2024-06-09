Adana ve Osmaniye için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.