Adana ve Osmaniye'de "Uluslararası Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi

Adana ve Osmaniye'de
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Adana ve Osmaniye'de Uluslararası Aile Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Adana ve Osmaniye'de Uluslararası Aile Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Cevat Yurdakul Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, kamu kurum müdürleri, il müdürlüklerinin personeli, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Atatürk Parkı'nda tamamlandı.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Bu kapsamda ülke genelinde ailenin önemini öne çıkaracak etkinlikler yapıldığını belirten Köşger, "Biz büyük bir milletiz. Bu milletin temelini aile oluşturuyor. Aile bizim vazgeçilmezimiz ve en önemsediğimiz husus." dedi.

Köşger, Adana'da da aile yapısını güçlendirecek etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda, Vali Köşger ve katılımcılar gökyüzüne balon bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de de 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, "Aile Geleceğimiz" yazılı pankartlarla Valiliğe kadar yürüdü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ailenin toplumu ayakta tutan temel ve kolonlar olduğunu belirtti.

Etkinliğe yoğun katılımdan memnun olduklarını ifade eden Yılmaz, "Ailemiz sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, barışı, vatan ve bayrak sevgisini aldığımız kutsal yuvamızdır. Aile bizim için çok önemli. Bu anlamda farkındalık oluşturmak için bugün yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda, "Ailemiz neşemiz, hayallerimiz umudumuz" konulu resim, şiir ve hikaye yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.??????????????

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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