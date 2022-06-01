Adana'da sıcak hava bunaltıyor - Haberler

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Adana'da sıcak hava bunaltıyor

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana ve Osmaniye'de etkili olan sıcak hava, sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Adana ve Osmaniye'de etkili olan sıcak hava, sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Adana'da birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Sokağa çıkmak durumunda kalan vatandaşlar, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için ağaçların gölgesine sığındı.

Bunaltan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar parklardaki çeşmelerden su içip yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Osmaniye

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de ise sıcak havadan bunalan vatandaşlar, merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay'da suya girerek serinlemeye çalıştı.

Merkezde ise vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik yerlerde dinlenmeyi tercih etti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olması konusunda uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Koray Kılıç - Güncel

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