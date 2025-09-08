Haberler

Adana ve Osmaniye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, Kadirli ilçesindeki bir okulun çatısının uçmasına neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, itfaiye ekipleri de rögarların tıkanmaması için çalıştı.

ADANA ve OSMANİYE'nin yüksek kesimlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, bir okulun çatısı uçtu.

Her iki kentin de yüksek kesimlerindeki ilçelerde saat 15.00 sıralarında başlayan toz bulutunun ardından şiddetli rüzgar çıktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan şiddetli rüzgarda Kadirli ilçesindeki 7 Mart İlkokulu'nun çatısı uçtu. Öğrencilerin dağıldığı okulda çatıdan uçan parçalar, okul bahçesine düştü. Etkili olan rüzgarın ardından yağmur başladı. Rüzgar ve yağmura hazırlıksızlık yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri rögarların tıkanmaması için uğraş verdi.

Haber: Efendi Erkayıran - Ali Kadı Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
