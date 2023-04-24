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Adana ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün iki saatlik periyotta Adana'nın Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Düziçi ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

Osmaniye Ceyhan Adana Güncel Haberler

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