Adana ve Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu

ADANA ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ağaç ve telefon direkleri yola devrildi, bir evin çatısı uçtu. Feke ve Sarıçam ilçelerinde ise yıldırım düşen ormanlarda yangın çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli, Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. İlçe merkezlerinde cadde ve yolları su basarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kadirli Caddesi'ndeki ağaçlar ile Tepecikören Mahallesi'ndeki telefon direkleri yola devrildi. Şevkiye Mahallesi'ndeki bir evin çatısı ise rüzgarın etkisiyle uçtu. Akdam Mahallesi'nde de dolu etkili oldu.

ORMAN YANGININA MÜDAHALE BAŞLADI

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kösefakılı ile Feke ilçesi Belenköy mahallelerinde ise yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Kösefakılı Mahallesi'ndeki yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Belenköy'deki yangının etrafının çevrildiği, büyük oranda kontrol altına alındığı kaydedildi.