Adana ve Osmaniye'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Adana ve Osmaniye'de, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çok sayıda kişi, Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

"Gazze'de soykırım var", "Gazze ölüyor, insanlık uyuyor" yazılı dövizlerle yürüyüşe geçen grup, çeşitli sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Yürüyüş, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki Gençlik Meydanı'nda sona erdi.

Burada grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, Küresel Sumud Filosu'nun dünyanın dört bir yanından harekete geçtiğini belirterek, "Öfkemizi diri tutalım. İsrail'in filoya saldırması durumunda herkes teyakkuz halinde olsun." dedi.

Filoyu Tunus'ta karşılamaya hazırlanan Dr. Hüseyin Durmaz da canlı bağlantıyla gruba hitap ederek, "Allah'ın izniyle bu kez 44 ülkeden binlerce insan Gazze halkına olan borcumuzu yerine getirdik. Bu ablukayı kırmak için Akdeniz'de buluşmaya çok az kaldı. 3-4 gün sonra bütün dünyanın gündemi, bütün olaylar buraya dönecek ve o abluka sizlerin de desteğiyle kırılacak inşallah." ifadesini kullandı.

Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de de Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Bülbül Camisi önünde toplandı.

Grup, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizlerle Atatürk Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü.

Kentteki bir alışveriş merkezi önünde duran grup, burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Hatay

Öte yandan, Hatay'da da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde TOKİ Rasulullah Camisi önünde toplandı.

Burada yapılan duanın ardından araçlarına binen grup üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Habib-i Neccar Kavşağı'na hareket etti.

Kalabalık, kavşağa ulaşmasının ardından başlangıç noktasına dönerek dağıldı.