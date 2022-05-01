Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

OSMANİYE (AA) - Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Meteoroloji, Osmaniye, Adana, Güncel, Haberler

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