Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana ve Mersin'in ilçelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Güncel Haberler

Adana ve Mersin'in ilçelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Adana'nın Kozan ve Mersin'in Çamlıyayla ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Adana'nın Kozan ve Mersin'in Çamlıyayla ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kozan'daki tarihi Hoşkadem Camisi'ne Miraç Kandili dolayısıyla gelenlere Kozan Belediyesi tarafından kandil simidi ve bal şerbeti ikram edildi.

Cami cemaati, imam tarafından verilen vaazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile tüm İslam alemi için dua etti.

Depremde hayatını kaybedenler için okunan duaların ardından yatsı namazı kılındı.

Mersin

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Miraç Kandili Mersin Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title