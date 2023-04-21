Adana ve Mersin'in ilçelerinde bayramlaşma törenleri düzenlendi

Adana ve Mersin'in ilçelerinde bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Merkez Camisi'nde bayram namazı çıkışında, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Cem Doğaroğlu ve İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçedeki bayramlaşma etkinliğinin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Abdullah Aslaner, törene katılan davetlilere şeker yerine, tescilli Silifke çileği ikram etti.

Daha sonra Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ile İlçe Jandarma Komutanlığını, Silifke M Tipi Kapalı İnfaz Kurumunu ve huzurevini ziyaret etti.

Mut ilçesinde de Ramazan Bayramı dolayısıyla Çınaraltı Parkı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.