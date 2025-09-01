Adana ve Mersin'de Okul Uyum Eğitimleri Başladı

Güncelleme:
Adana ve Mersin'de okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı. Öğrenciler aileleriyle birlikte okula gitti ve öğretmenleri tarafından karşılandı.

Adana'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi için aileleriyle sabah saatlerinde okullarının yolunu tuttu.

Öğretmenlerin karşıladığı öğrenciler, sınıflarına alındı, yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesinde 24 bin 483, ilkokul 1'inci sınıfta ise 46 bin 760 öğrenci eğitim görecek.

Mersin

Mersin'de de minik öğrenciler için başlatılan uyum eğitiminde ilk ders zili çaldı.

Velileriyle Yenişehir İlkokulu'na giden öğrenciler, okulu ve sınıflarını gezdi.

Öğretmen ve arkadaşlarıyla ilk kez bir araya gelen öğrenciler, heyecan yaşadı.

Okul bahçesinde bekleyen aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
