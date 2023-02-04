Adana ve Mersin'de kar etkili oluyor Güncel Haberler Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Adana'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Kozan-Feke kara yolunun Akkaya mevkisi, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Bazı araçların trafik kazasına karıştığı bölgede, Karayolları ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı. Mersin Çamlıyayla beyaza büründü Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ise yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. İlçe merkezi ile kırsal mahallerdeki yol ve parklar, yağış nedeniyle beyaza büründü. Çamlıyayla Belediyesi ekiplerince, bazı bölgelerde kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Kaynak: AA / Güncel Çamlıyayla Mersin Kozan Adana Güncel Haberler

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