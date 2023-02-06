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Adana ve Mersin'de eğitime bir gün ara verildi

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Adana ve Mersin'de eğitime bir gün ara verildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Adana ve Mersin'de eğitime bir gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Adana ve Mersin'de eğitime bir gün ara verildi.

Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Mersin Adana Güncel Haberler

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