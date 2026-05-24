Adana merkezli operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi
Adana ve Konya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin 8 aylık araştırması sonucu, Adana ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde 13 bin 633 litre kaçak alkol bulan ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.