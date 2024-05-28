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Adana ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Kastamonu'nun güney ve doğusu için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalıdır.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Adana'nın kuzey ilçeleri ile yurdun kuzeyinde bulunan iki il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Adana'nın kuzey ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar, , öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun güney ve doğusu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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