Adana ve Hatay'da kar yaşamı olumsuz etkiledi

Adana ve Hatay'ın bazı ilçeleriyle yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Adana ve Hatay'ın bazı ilçeleriyle yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün gece etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen ilçede, belediyeye ait iş makineleriyle kar kürüme çalışması gerçekleştirildi.

Özellikle 1500 rakım üzerinde bulunan Akçatekir ve Bürücek yaylalarındaki kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Vatandaşlar kar topu oynadı

Hatay'ın da Yayladağı, Belen, Altınözü, Hassa, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ile Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de yolları temizleyip buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Özellikle Yayladağı-Antakya kara yolu ile Yayladağı ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, sürücülere kış lastiği kullanmaları ya da zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, vatandaşlar kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar topu oynayıp fotoğraf çekildi.

Vatandaşlardan Abdullah Tekgöz, bu yıl karın geç yağdığını belirterek, "Yoldan geçiyorduk baktık güzel bir kar var. Çocuklarla karın keyfini çıkartıyoruz." dedi.