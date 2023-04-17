Adana ve Hatay'da Kadir Gecesi idrak edildi

Adana ve Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Adana ve Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.

Gece için camiye gelen bazı vatandaşlar Türk Kızılayın kurduğu çadırda kan bağışında da bulundu.

Kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Hatay

Kadir Gecesi, Hatay'da çadırda düzenlenen programla idrak edildi.

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlık Kompleks Tesisleri'nde kurulan çadır, ibadet etmek isteyenlerle doldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin de katıldığı programda vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra depremzedelere ikramda bulunuldu.

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