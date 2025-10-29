Adana ve Hatay'da Fener Alayı Etkinlikleri
Adana ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.
Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.
Burada etkinlik kapsamında şarkıcı Güneş Taşkıran konser verdi.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.
Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Samandağ ilçesinde de belediye tarafından fener alayı düzenlendi.