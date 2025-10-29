Haberler

Adana ve Hatay'da Fener Alayı Etkinlikleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Adana ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Burada etkinlik kapsamında şarkıcı Güneş Taşkıran konser verdi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.

Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Samandağ ilçesinde de belediye tarafından fener alayı düzenlendi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.