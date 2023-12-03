Üye Girişi
Haberler

Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli sporcular performans sergiledi. Adana'da basketbol, golbol ve oturarak voleybol maçları yapıldı. Hatay'da ise engelli bireyler bir kafeteryada ağırlandı. Programlara çeşitli yetkililer de katıldı.

Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'da Dünya Engelliler Günü kapsamında Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda basketbol, golbol ve oturarak voleybol maçları yapıldı.

Müsabakalara katılan engelli sporcular, performans sergiledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, programdaki konuşmasında, sevgi, saygı ve hoşgörünün aşamayacağı engelin olmadığını söyledi.

Hatay'da da İskenderun Belediyesince bir kafeteryada düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ağırlandı.

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Programa AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Engelliler Günü Adana Hatay Engelliler Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title