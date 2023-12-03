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Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

3 Aralık 2023 16:53 Son Güncelleme: 16:55 Abone Ol

Adana ve Hatay'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli sporcular performans sergiledi. Adana'da basketbol, golbol ve oturarak voleybol maçları yapıldı. Hatay'da ise engelli bireyler bir kafeteryada ağırlandı. Programlara çeşitli yetkililer de katıldı.