Adana ve Eskişehir'deki iki sivil toplum kuruluşundan İdlib'e yardım

ESKİŞEHİR (AA) - Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesine gıda ve bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

Derneklerin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı 4 tır insani yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine geldi.

Tırlara yüklü 25 ton kuru gıda, 300 yatak ve battaniye, 3 bin koli kumanya paketi ve hijyen seti, 30 bin ekmek ile 5 bin parça bayramlık kıyafetten oluşan malzemeler, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, Türkiye sınırı yakınlarındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.