Üye Girişi
Haberler

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okuma ve geçit töreni gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin şiir okuması da yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köşger, Özeren ve Karalar, Valilikte tebrikleri kabul ettikten sonra İstasyon Meydanı'nda tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu, geçit töreni yapıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Tören aracına binen Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alandaki katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma Komando Birliği zeybek oynadı, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, ziyaret ettikleri Antakya Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu.

Daha sonra Vali Masatlı, Mete ve Öntürk, Hatay Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin bağımsızlık adına verdiği onurlu ve eşsiz mücadelenin eseri olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen programda da jandarma özel harekat ekipleri, mehteran takımı, halk oyunları ekibi ve cimnastik sporcuları gösteri yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Mersin Hatay adana Güncel Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

 Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var

Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu

Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu
Galatasaray Elfsborg maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa LigiMalmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Dynamo Kyiv maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Dynamo Kyiv maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi PAOK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Ajax maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title