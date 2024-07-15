Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Töreni"ndeki konuşması meydandaki ekranlardan izlendi.

Programda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatan söz konusu olduğunda bir anda aynı safta buluşan necip bir millete sahip olduklarını söyledi.

Milletin haini ve hainin arkasında duranları asla affetmediğini, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kökü kazınıncaya kadar hainlerle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Köşker, şunları kaydetti:

"Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milleti Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi o karanlık gecede de tek yürek olmuş, milli iradenin üzerinde hiçbir fani gücü tanımadığını göstermiş, istiklal ve istikbalini bir avuç haine teslim etmemiştir. Aziz milletimiz iç ve dış güçlerin projesi olan, 60 yıl önce harekete geçen, devletimizin en hassas noktalarını bir ahtapot gibi saran, bu ülkenin gençlerini mankurtlaştırıp paralel bir yapı oluşturan hain Fetullahçı Terör Örgütü'ne milli irade tokadını atarak, hak ettiği dersi vermiştir."

Etkinlik kapsamında çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Öte yandan Pozantı ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri ve gazileri için anma programı düzenlendi.

Mersin

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara, Vali Ali Hamza Pehlivan ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Türk bayraklarıyla Silifke Caddesi'nden yürümeye başlayan katılımcılar, Cumhuriyet Alanı'na ulaştı.

Alanda gerçekleşen "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Pehlivan'a teslim edildi.

Programda konuşan Vali Pehlivan, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin büyük bir demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyledi.

O gece yaşanılanların hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Pehlivan, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Pehlivan, Türk milletinin devletine her zaman sahip çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Adı, sanı ne olursa olsun. İster PKK, ister FETÖ, ister diğer terör örgütleri... Devletler şeklinde, düşman orduları şeklinde üzerimize gelen yapıların uzantılarına 15 Temmuz'da müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğimizi Mersin'den haykırıyoruz. Tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nda, Malazgirt'te ve yüzyıllar içerisinde müsaade etmediğimiz gibi 15 Temmuz'da da etmedik. Bundan sonra da hiçbir şer odağının birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasına müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Beştepe'de düzenlenen "15 Temmuz Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlikte, 15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı, marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu, şiirler okundu.

Silifke ve Gülnar ilçesinde de etkinlikler kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma yürüyüşü düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda başlayarak, Ulucami, Namık Kemal ve Şehit Pamir caddelerinden tekrar Anıt Meydanı'na doğru yapılan yürüyüşe İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve beraberindeki protokol eşlik etti.

Merkez Antakya ilçesinde de EXPO Kisecik Amfi Alanındaki demokrasi nöbeti etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikte konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz'un hainlere karşı unutulmaz bir kahramanlık destanına dönüştüğünü söyledi.

Masatlı, verilen destansı mücadelenin gelecek nesillere de ilham kaynağı olacağını belirterek, "Büyük Türk milletinin bu kutlu yürüyüşü, her zaman olduğu gibi zalime karşı dik duruşu, yeryüzündeki tüm mazlumların yanında oluşu, bundan böyle de ilanihaye devam edecektir. Bize düşen görev, birbirimize daha çok kenetlenmek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde daha çok çalışarak, ülkemizi daha da güçlendirmektir." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler de şiir okudu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri, Devlet Bahçeli meydanından başlayan kortej yürüyüşü ile başladı.

Osmaniye Belediyesi Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Mehter takımının konseriyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Ali Çakmak'ın katılımcılarla dua etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Halk oyunları gösterisi ve sanatçıların konserinin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz'da kahraman Türk evlatlarının vatanlarını koruma uğruna seve seve ölüme gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Vatansızlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirme arzusu kuran hain, sinsi, alçak ve büyük Türk milletine yabancı olan FETÖ terör örgütü bir tek şeyi hesaba katamadı. Asil Türk milletinin iradesine, mazisi zaferlerle dolu şanlı Türk milletine yabancıydılar, tanımıyorlardı. ve bu millet tarihte hep olduğu gibi, 'Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Düşmana geçit vermeyeceğiz. Vatanımıza dört elle sahip çıkacağız' dedi ve hainlere en sert tokadı o gece attı. Böylelikle Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan cesur ve kahraman Türk milleti, düşmanın kalbine korku saldı ve milli iradeden başka hiçbir iradenin tanınmayacağını bütün tüm dünyaya gösterdi."