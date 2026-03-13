Haberler

Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

Güncelleme:
Adana ve Batman'da gece yarısı çalan sirenler bölgede büyük panik yarattı. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı'ndan yükselen siren sesleri de vatandaşları tedirgin etti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gökyüzünde hareket eden ve ardından imha edildiği iddia edilen bir cisme ait görüntüler paylaşırken, yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

  • Adana ve Batman'da gece yarısı siren sesleri duyuldu.
  • İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği iddia edildi.
  • Batman Havalimanı çevresinden siren sesleri geldiği bildirildi.

Adana ve Batman'da gece yarısı duyulan siren sesleri vatandaşları tedirgin etti. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği iddia edilirken, Batman Havalimanı çevresinden gelen siren sesleri bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gece saatlerinde Adana ve Batman'da duyulan sirenler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde alarm verildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı çevresinde de sirenlerin çaldığı bildirildi. Siren seslerini duyan vatandaşlar yaşananlara anlam veremeyince çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

GÖKYÜZÜNDEKİ CİSİM MERAK KONUSU OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gökyüzünde hareket eden ve ardından imha edildiği iddia edilen bir cisme ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Paylaşımlarda söz konusu cismin füze olabileceği ileri sürüldü. Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük tedirginlik yaşarken, olayın nedenine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, sirenlerin çalmasına ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılacak resmi bilgilendirmeye çevrildi.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat:

İran bunu yapacak kadar aptal degil israil ne yapip edip natoyu cekmek istiyor yanlarina

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

