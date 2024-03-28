Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen iftarda koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) katkılarıyla bir otelde iftar düzenlendi.

Vali Köşger, programda yaptığı konuşmada, Adana'nın koruyucu aile sıralamasında 4'üncü olduğunu söyledi.

Bu durumdan dolayı memnun olduğunu aktaran Köşger, "Bütün evlatlarımız bizim için değerli. O çocuklara sahip çıkmak, onların ellerini tutmak, himaye etmek, topluma kazandırmak ve onları kendi değerlerimizle büyütüp bu milletin daha ileriye gitmesi için yetiştirmek dünyanın en hayırlı, en kutsal işlerinden birisi. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Betül Özdüzen Teker ve DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu da katıldı.