Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, yayımladığı mesajında, "Bir asrı aşkın süredir yerli, milli, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile hareket eden dünyanın dört bir tarafında ülkemizin gözü, kulağı ve sesi olan Anadolu Ajansımızın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Vali Köşger, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.