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Adana Valisi Suç Önleme Çalışmalarını Artıracak

Adana Valisi Suç Önleme Çalışmalarını Artıracak
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte suçların önlenmesi için hukuk çerçevesindeki çalışmaları artıracaklarını açıkladı. Son bir ayda 2 bine yakın ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtilirken, cinayetlerle ilgili gelişmeler de aktarıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte suçların önlenmesi için hukuk çerçevesindeki çalışmaları artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Güvenlik birimlerinin ruhsatsız silah bulunduranlara karşı çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Köşger, son 1 ayda 2 bine yakın ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirdi.

Köşger, güvenlik birimlerinin faaliyetlerini canla başla devam ettirdiğini belirterek, "Geldiğimiz noktada sahada çalışan arkadaşlarımızın gayretleriyle suç oranlarında bir önceki yıla ve aya göre iyileşmeler var." dedi.

Saltuk Buğra Keçebaş'ın katil zanlısı İstanbul'da yakalandı

Seyhan ilçesinde 6 Şubat'ta Saltuk Buğra Keçebaş'ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda yanlış bir imajın oluşmasına vesile olan Saltuk Buğra Keçebaş cinayetiyle ilgili katil dün İstanbul'da yakalandı. Cinayet zanlısının, öldürülen kişinin 5 yıldır şoförlüğünü yaptığı, aralarında parasal alacak verecek hadisesi olduğu, zanlının akrabalarının da maktulün bu kişiyi dolandırdığını iddia ettiği parasal mevzulardan kaynaklı münferit, adi bir cinayet. Karşımızdaki bir organize suç hadisesi değil. Yanlış şekilde herhangi bir münferit hadisenin bu tür yapılanmalara mal edilmesi durumunda onların değirmenine su taşımış oluruz. Bunun altını çizelim. Adi, münferit cinayetlerin herhangi bir organize suç örgütüne mal edilmesine engel olalım."

Medikal firmasındaki 3 kişinin öldürülmesi

Köşger, dün akşam Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki medikal firmasında Oğuzhan Sönmezler (29), Özgür Ozan Ekinci (43) ve Fuat Kalaycık'ı (64) tabancayla öldüren T.A'nın gözaltına alınmasıyla ilgili de "Yine öfke kontrolü zayıf olan bir genç, kız arkadaşına yönelik bir hadiseden hareketle, fevri bir hareketle gelip bu cinayeti işledi. Arkasında herhangi bir organize suç örgütü yok. Tamamen münferit bir vaka." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlandığını anımsatan Köşger, şöyle konuştu:

"Bunun nereden sızdığını arkadaşlarımız araştırıyor. Bunu sızdıran her kimse onun hukuk içinde cezası neyse en ağır şekilde cezalandıracağız. Adana'nın imajına çok önem veriyoruz. Onun da ötesinde mahremi olan, saklanması gereken ve o acı anı görmesi gerekmeyen insanlar var."

Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, suçların önlenmesi için hukuk çerçevesindeki çalışmaları artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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