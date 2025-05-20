Adana Valisi'nden Cinayet ve İntihar Olayına İlişkin Açıklama

Adana Valisi'nden Cinayet ve İntihar Olayına İlişkin Açıklama
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Vali Yavuz Selim Köşger, Şevval Çiftçi'yi bıçaklayarak öldüren Engin Yüce'nin psikolojik sorunları olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini belirtti.

VALİ KÖŞGER: 'PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİR VATANDAŞIMIZ'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün Çukurova ilçesinde Engin Yüce'nin evine çağırdığı Şevval Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürüp, 12'nci kattan atlayarak yaşamına son verdiği olaya ilişkin açıkla yaptı. Yüce'nin cinayetten önce annesiyle cep telefonu görüşmesinin incelendiğine ifade eden Vali Köşger, "Psikolojik sorunları olan bir vatandaşımız, hem kendi ailesiyle hem de kadınla ilgili sıkıntıları var. Annesiyle olan cinayet öncesindeki telefon görüşmesinde de sıkıntı var. Şu an adli süreç devam ediyor ancak şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılıyor. Maalesef böyle cinayetler olmaya başladı. Hem ülkede hem de dünyada buna benzer intihar olayları maalesef artıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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