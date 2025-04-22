Adana Valisi'nden 23 Nisan Mesajı: TBMM, Demokrasinin Temeli

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında, milletin iradesini temsil eden TBMM'nin açılışının ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

TBMM'nin, geçmişten aldığı güçle demokrasinin temeli olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Köşger, "Gazi Meclisimiz, 105 yıldır olduğu gibi bugün de demokrasimizin, halk iradesinin ve milli bağımsızlığımızın en güçlü dayanağı olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, çocuklara hitaben şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, sizlerin ne kadar değerli, özel ve kıymetli olduğunuzun en açık göstergesidir. En büyük gayemiz, sizleri, milli ve manevi değerlerimize bağlı, vatanını ve milletini seven, ahlaklı, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmektir. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında daha da yükselecektir."