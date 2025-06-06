Adana Valisi Kurban Bayramı'nda Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Adana Valisi Kurban Bayramı'nda Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Seyhan Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde kalanlarla Kurban Bayramı'nı kutladı. Vali Köşger, yaşlılarla olan sohbetinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, huzurevinde kalan kişilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Köşger, bayram dolayısıyla Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Köşger, sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Köşger, yaşlılarla bir arada olmanın huzur ve mutluluk verdiğini belirterek, "Sağlık, huzur, mutluluk, esenlik, birlik ve beraberlik içinde, güzel vatanda, bayrağın altında nice bayramlar diliyorum." dedi. ??????

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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