Adana Valisi Kurban Bayramı'nda Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, huzurevinde kalan kişilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Köşger, bayram dolayısıyla Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Köşger, sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Köşger, yaşlılarla bir arada olmanın huzur ve mutluluk verdiğini belirterek, "Sağlık, huzur, mutluluk, esenlik, birlik ve beraberlik içinde, güzel vatanda, bayrağın altında nice bayramlar diliyorum." dedi. ??????