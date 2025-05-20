Adana Valisi Köşger: Uyuşturucuyla Mücadele Toplumsal Bir Sorun

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele konusunda fazladan hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Bunun sadece bir adli vaka, suç olmasının ötesinde toplumu çürüten bir husus olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Nisan ayında gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 24. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ve 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dolayısıyla kentin hareketli bir dönem geçirdiğini belirten Köşger, bütün güvenlik güçlerinin kentte huzur ve sükunun sağlanmasıyla ilgili ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Köşger, terörle mücadele konusunda da güvenlik güçlerinin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini anlattı.

Asayiş olaylarıyla ilgili 2024-2025 Nisan aylarını kapsayan karşılaştırmalı verileri paylaşan Vali Köşger, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan geçen yıl 14, bu yıl ise 6 işlem yapıldığını belirtti.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunun ise 76'dan 98'e yükseldiğini vurgulayan Köşger, bunlar arasında "telefonla ısrarla arama", "komşunun müzik çalması" gibi suçların da yer aldığını dile getirdi.

Vali Köşger, "cinsel taciz" suçuyla ilgili de bir yükseliş olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok minimal bir artış var ama nisan ayında dramatik bir artış var. Sebebini biz de anlamaya çalışıyoruz. Burada da yine 'sözlü taciz', 'telefon', 'internet' vasıtasıyla yapılan tacizler, 'cinsel taciz' kategorisinde görülüyor. Çocuğun cinsel istismarı 214'ten 192'ye düşmüş. Ama bu ayda minimal bir artış gözüküyor. 'Cinsel saldırı' suçu ise 60'tan 53'e düşmüş durumda."

Vali Köşger, nisan ayında 277 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, bununla ilgili de 313 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.

Organize suçlarla ilgili geçen ay 13 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 281 kişiden 142'sinin tutuklandığını belirten Köşger, bu operasyonlarla 5 organize suç çetesinin çökertildiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele alanında da önceki ay 201 operasyon düzenlendiğinin altını çizen Köşger, şöyle konuştu:

"Operasyonlarda yakalanan 177 kişi tutuklanmış, 52 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçlerimiz uyuşturucuyla mücadele konusunda fazladan hassasiyet gösteriyor. Bunun sadece bir adli vaka, suç olmasının ötesinde toplumu çürüten bir husus olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna yönelik de adli, polisiye tedbirlerle değil sosyolojik birtakım çalışmalarla da sahada var olmaya çalışıyoruz."

Vali Köşger, trafik denetimleri konusunda geçen yıl nisan ayında 296 bin aracın, bu yılın aynı döneminde ise 331 bin aracın denetlendiğini, işlem yapılan araç sayısının da 49 binden 76 bine yükseldiğini belirtti.

Kentteki yabancı uyruklular

Adana'da 213 bin yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisini paylaşan Köşger, "Adana'da, 204 bin 839 Suriye uyruklu kişi bulunuyor. Bunlardan 4 bin 925'inin ikamet izni var, 3 bin 364'ü de uluslararası koruma statüsünde yer alıyor. Yabancılara yönelik Adana'da yasal çerçevede işlerin yürütülmesiyle ilgili 6 mobil göç aracımız muhtelif yerlerde konumlanmış vaziyette denetimlerini sürdürüyor. Bu konuyla ilgili 113 operasyon gerçekleştirilmiş, 26 kişi tutuklanmış, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 19 araca da el konulmuştur. 53 bin 795 yabancıya kimlik denetimi yapılmış, 2 bin 913 düzensiz göçmen hakkında da gerekli idari işlemler başlatılmıştır." diye konuştu.

Köşger, yılbaşından bu yana işlenen cinayetlerin hiçbirinin faili meçhul kalmadığını ve failinin firar durumda olmadığını vurguladı.

Merkez Çukurova ilçesinde dün Engin Y'nin, kız arkadaşı Şevval Ç'yi bıçakla öldürdükten sonra intihar etmesiyle ilgili olaya ilişkin de Vali Köşger, adli sürecin devam ettiğini belirtti.

Vali Köşger, konuşmasında barajlardaki su seviyesi, tarihi Taşköprü'nün ışıklandırılması ve Adana'nın "gastronomi şehri" unvanını alması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.