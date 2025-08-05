Adana Valisi Köşger, Filistinli Ailelerle Buluştu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gazze'den tedavi amacıyla kente getirilen Filistinlilerin aileleriyle bir araya geldi.

Köşger, eşi Fatma Köşger ile tedavi gören Filistinlilerin ailelerini geçici olarak konakladıkları konteyner kentte ziyaret etti.

Ailelere geçmiş olsun dileğini ileten Vali Köşger, tedavi gören Filistinlilerin sağlık durumları ve temel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Köşger, Gazze'de yaşanan trajedinin yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak acısı olduğunu dile getirdi.

Gazze'den yükselen feryatların insanlık onurunun nasıl ayaklar altına alındığının bir göstergesi olduğunu belirten Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Sivillerin, kadınların, çocukların en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı bu tabloya sessiz kalmak, vicdani körlüğün bir yansıması olur. Bizler bu topraklarda mazluma el uzatmayı, mağdura sahip çıkmayı medeniyetimizin bir gereği olarak görürüz. Anadolu'nun yüreğinde asırlardır yaşayan yardımlaşma kültürü, bugün burada, kadim şehrimizde vücut buluyor."

Türkiye'nin ve Türk milletinin tarih boyunca olduğu gibi bugün de zalimin karşısında, mağdurun ve mazlumun yanında olduğunu belirten Vali Köşger, "Sizler bizim misafirimiz değil, kardeşimizsiniz. Dualarımız Gazze'de hayat mücadelesi veren her can içindir. Biz buradayız, yanınızdayız ve hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Umudunuzu kaybetmeyin, çünkü umut, zalimin en çok korktuğu şeydir." ifadesini kullandı.