Adana Valisi Köşger'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci, coşkusu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Eğitimin, milletlerin geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu ifade eden Köşger, mesajında şunları kaydetti:

"Adana'mızda eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, ilimizde yıkılan ve ağır hasar gören okulların yerine 53 yeni okul ve 706 derslik inşa edilmiştir. Çocuklarımızın umutlarını, hayallerini ve geleceğe olan inançlarını yeniden yeşertecek bu okullar, Adana'nın yarınlarına ışık tutacaktır. Bu süreçte bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Köşger, kentte 574 bin 59 öğrenci ve 34 bin 856 öğretmenin heyecanla eğitim-öğretim yılına başlayacağını belirterek, "Yeni eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize güç ve ilham, velilerimize ise huzur ve sabır getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.