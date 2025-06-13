Adana Valisi Köşger'den Babalar Günü mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında babaların evlatlarına rehberlik eden, özveri ve fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

Babalar Günü'nü kutlayan Köşger, hayatlarını ailesine adamış, hiçbir karşılık beklemeden evlatlarının iyiliği, güvenliği ve mutluluğu için çalışan babaların, doğruluk, adalet ve merhamet gibi erdemlerin canlı örneği olduğunu ifade etti.

Hayatta karşılaşılan zorluklarda ulu bir çınar olan babaların fikirlerine başvurulduğunu vurgulayan Köşger, "Toplumumuzun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde büyük rol oynayan babalarımız, çocuklarına yalnızca maddi imkanlar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de aktaran birer rol modeldir. Şefkatiyle evladını saran, tecrübesiyle onlara yön gösteren, emeğiyle geleceğimizi şekillendiren babalarımızın hakkını ödememiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerin kıymetli babalarının gösterdikleri metanet ve sabrın, herkes için örnek olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Evlatlarını vatan toprağına emanet ederken 'Vatan sağ olsun' diyen bu yüce gönüllü insanlar, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin muhterem babaları olmak üzere, ailesi için yılmadan mücadele eden, sevgisi ve emeğiyle hayatımıza yön veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyor, ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.