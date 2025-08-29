Adana Valisi Köşger'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında, 30 Ağustos'un yalnızca bir meydan muharebesi değil, milletin azmi ve ordunun kahramanlığını tarih sayfalarına nakşeden eşsiz bir zafer olduğunu belirtti.

Bu büyük zaferin bağımsızlık inancı ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade eden Köşger, mesajında şunları kaydetti:

"Bazı günler vardır unutulmaz, bazı zaferler vardır ki tarih sayfalarına sığmaz. 30 Ağustos, işte o günlerden biridir. Necip milletimiz, en zor şartlarda dahi imanıyla ayağa kalkmış, azmiyle mücadele etmiş, fedakarlığıyla zafere ulaşmıştır. Bu destansı mücadele, Türk milletinin iradesinin asla kırılamayacağını ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bizlere düşen görev ecdadımızın canı, kanı ve alın teriyle emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını daha da ileriye taşımak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi geleceğe hazırlamaktır."

Köşger, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmetle andığını, gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu belirterek, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.