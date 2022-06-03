Adana Valisi Elban, Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti - Haberler

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Adana Valisi Elban, Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana Valisi Elban, Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Elban, Pehlivan'ı ziyaretinde yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti, başarı diledi.

Vali Pehlivan da ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, dilek ve temennileri için Elban'a teşekkür etti.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Ali Hamza Pehlivan Süleyman Elban Mersin Adana Güncel Haberler

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