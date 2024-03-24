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Adana Valiliği: Sokak ortasında işkence iddiaları asılsız

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Adana Valiliği, "sokak ortasında 2 gence işkence yapıldığı"na ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, "Seyhan ilçesinde kendi aralarındaki sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdikleri için polis tarafından durdurulan 2 gence sokak ortasında işkence yapıldığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde devriye ekibi tarafından durdurulan plakasız motosiklet sürücüsü 2006 Yüreğir doğumlu, kasten yaralama suçundan iki kaydı bulunan T.A.B. isimli şahsın ehliyetsiz olduğu fark edilmiştir. Bunun üzerine talep edilen trafik ekibi tarafından şahsa cezai işlem uygulandıktan sonra bahse konu şahıs, elinde bulunan elektrikli testereyi göstererek görevli memuru tehdit etmiş, küfür ve hakarette bulunarak polise mukavemet göstermiştir. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınmış olup emniyet birimimizce tahkikata başlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili iddialar asılsız olup Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Adana Valiliği Seyhan Güvenlik Politika Güncel Haberler

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