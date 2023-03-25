Adana Valiliğinden 'emniyet müdürünün personelini darbettiği' iddiasına yalanlama

Adana Valiliği, bazı yayın organlarında yer alan "İl emniyet müdürünün personelini darbettiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik, bazı basın yayın organlarında "İl Emniyet Müdüründen emrindeki emniyet müdürüne tekme tokat dayak" başlığıyla yer alan haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haberde ifade edilen hususların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde bahsi geçen, ilimizde Hassas Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız'ın 42 ay kıdem cezası, maaş cezası, uyarma ve kınama cezaları bulunmakta olup bunların yanında borç para alıp ödememekten cezası da bulunmaktadır. Önceki görev yeri olan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce de astlarından borç almak sebebiyle soruşturması devam etmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğümüzde de 14 Mart 2023 tarihinde aynı şekilde astlarından borç para aldığı yönündeki duyumlar üzerine kendisi İl Emniyet Müdürünün makamına çağrılarak sözlü ve yazılı olarak uyarılmıştır. Uyarılara rağmen 23 Mart 2023 tarihinde toplamda 6 personelinden borç ve hediye aldığı, borçlarını ödemediği yönünde yazılı müracaat gelmesi üzerine tekrar İl Emniyet Müdürünce sözlü olarak ikaz edilmiş ve hakkında adli-idari yasal işlem başlatılmıştır."