Haberler

Adana Valiliği, Oturma Eylemiyle İlgili 3 Polisi Görevden Uzaklaştırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da oturma eylemi yapan kadına yapılan müdahale sonrası 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Valilik, olay hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana Valiliği, kentte oturma eylemi yapan kadına müdahaleyle ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

Davaya damga vuran Kılıçdaroğlu talebi! Açık açık dile getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.