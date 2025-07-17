Adana Valiliği'nden Yürüyemeyen Çocuk İçin Destek Süreci Başlatıldı

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Adana Valiliği, 2 yaşında geçirdiği kaza sonrası yürüyemeyen 11 yaşındaki S.K. ile ilgili inceleme ve destek sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kırılan ayağındaki kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle sorun yaşayan çocuk için gerekli talimatlar verilmiş.

Adana Valiliği, kırılan ayağındaki kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 yaşındayken ayağının üstünden otomobil geçmesinin ardından ameliyat olan ancak kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki S.K. ile ilgili gerekli birimlere talimat verildiği belirtildi.

Kimsesiz olduğu bildirilen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek süreci başlatıldığı açıklamada kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
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