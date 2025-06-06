Adana Valiliği'nden Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Adana Valiliği'nden Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Adanalıları kutladı ve bayram tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, resmi kurum müdürleri ve katılımcılarla bayramlaştı.

Köşger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanalıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kentte bayramların coşkuyla kutlandığını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Sağlıkla, huzurla, esenlikle, bu bayrağın altında, bu ülkede, egemen, hür ve müreffeh bir şekilde hemşehrilerimize, Türk milletine nice bayramlar diliyorum. Seyahatlerde trafik kurallarına riayet etsinler. Hız kurallarına dikkat edip, kemerlerini taksınlar. Geç kalınsın ama acı haber gitmesin. Hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın isteriz. Biz de güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm birimlerimizle bayramda gerekli tedbirleri almış durumdayız. Olması gereken her noktada bütün kamu görevlileri işinin başında."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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