Adana Trafik Polisi: Yola Atılan İzmaritler Orman Yangınlarına Neden Olabilir

Adana Trafik Polisi: Yola Atılan İzmaritler Orman Yangınlarına Neden Olabilir
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Adana'da trafik polisleri, sürücülere orman yangınlarına sebep olabilecek izmarit ve çöplerin yola atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Uygulama sırasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Adana'da trafik polisleri, sürücülere yola atılan izmarit ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme şubesi ekipleri, Mithat Özsan Bulvarı'ndaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere orman yangınları konusunda bilgi verdi.

Ormanlık alanların yakınından geçerken hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Polis, sürücülere bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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