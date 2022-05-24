Adana Ticaret Borsası - Haberler

Adana Ticaret Borsası
AA - Fikret Kavğalı - Güncel
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,30
|6,50
|Mısır
|Kg
|5,95
|6,15
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|54,90
|55,00
AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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