Adana Seyhan'da Çöp Krizi: Kötü Koku ve Sağlık Tehdidi

Adana Seyhan'da Çöp Krizi: Kötü Koku ve Sağlık Tehdidi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde mahallelerde biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor. Vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanmadığını ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı sokaklarda biriken çöp yığınlarından kaynaklanan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Pınar ve Gürselpaşa mahallelerindeki bazı sokaklarda toplanmayan çöpler, yol ve kaldırımlara taştı.

İlçede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle atıklardan etrafa kötü koku yayıldı.

"Atıklar kokana kadar kaldırılmıyor"

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, AA muhabirine, konteynerlerin kenarına bırakılan çöplerin belediye ekiplerince zamanında toplanmadığını söyledi.

Mağdur olduklarını dile getiren Çelik, "Çöp, moloz ve evsel atıklar kokana kadar kaldırılmıyor, zamanında alınmıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Her yer çöp içinde. Halkımız mağdur, çöplerin içinde kaldık. Biz, evsel atıkların, çöplerin, molozların zamanında alınmasını ve sokakların süpürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, mahallede 16 yıldır görev yaptığını belirterek, "Daha önce hiç bu kadar kirli mahalle görmedik. Burada sağlığı tehdit eden çevre kirliliği var." dedi.

"Evlerimizde böcek çıkmaya başladı"

Vatandaşlardan Uğur Ayaz da çöp yığınlarının uzun süredir biriktiğini ve çevrenin ilaçlanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çöp birikintisi, çöp kokusu ve konteynerlerin ağzının açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Şikayet edersek birkaç gün sonra alıyorlar, yoksa öylece kalıyor. Bazen çöpleri bir hafta almadıkları bile oluyor. Çöp yığınlarının olmamasını istiyoruz. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

Komşu ülkeye yalnızca pasaportla giriş yapılabilecek
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Yüzlercesi çürümeye terk edildi! 2 yıldır kullanılmayan hizmete zam üstüne zam

Bunu da gördük! 2 yıldır kullanılmayan hizmete zam üstüne zam
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.